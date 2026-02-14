10.9 C
Firenze
sabato 14 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner, primo allenamento a Doha: servizio e… autografi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner è a Doha. Oggi, sabato 14 febbraio, il tennista azzurro è sceso in campo per testare il cemento qatariota, nel suo primo allenamento in vista dell’Atp 500 al via lunedì 16 febbraio. Tanti sorrisi in campo per Sinner, che guidato dall’allenatore Simone Vagnozzi e dal suo team ha eseguito un breve riscaldamento, con scatti e ed esercizi per allenare i riflessi, prima di impugnare la racchetta. 

Il numero due del mondo ha allenato il servizio, con il miglioramento della prima che è obiettivo dichiarato dell’altoatesino nella nuova stagione, e ha sfoggiato dritti e rovesci, salendo a rete per continuare ad allenare le variazioni. Al termine della seduta, immancabili gli autografi con alcuni piccoli tifosi. 

Sinner arriva all’Atp di Doha, a cui non ha partecipato lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol, dopo aver perso le semifinale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, battuto poi in finale da Carlos Alcaraz, che grazie al trionfo di Melbourne è scappato via nel ranking, staccando proprio Sinner al secondo posto. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
10.9 ° C
11.1 °
9.3 °
73 %
3.6kmh
100 %
Sab
12 °
Dom
15 °
Lun
10 °
Mar
14 °
Mer
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1420)ultimora (1248)sport (69)Eurofocus (55)demografica (48)carabinieri (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati