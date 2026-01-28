10.9 C
Firenze
mercoledì 28 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner, probelma fisico contro Shelton? Il team: “Chiama il fisio”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Allarme per Jannik Sinner agli Australian Open 2026? Oggi, mercoledì 28 gennaio, al termine del secondo set vinto 6-4 contro l’americano Ben Shelton nei quarti dello Slam di Melbourne, il tennista azzurro è sembrato accusare un malessere fisico, tanto da rivolgersi, con espressione preoccupata, al suo angolo. “Chiama il fisio”, è stato il consiglio degli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill, che hanno quindi suggerito a Jannik di chiamare un medical time out o sfruttare il cambio di campo per farsi trattare. 

Sinner non ha chiamato alcun fisio, ma si è lasciato andare a un gesto preoccupante. Una volta seduto in panchina, l’azzurro si è messo l’asciugamano sulla testa, restando con il volto coperto per qualche secondo. Difficile capire se il malessere sia dovuto alla fatica, al caldo o a un senso di spossatezza generale.  

Sembra però scongiurato il pericolo crampi, che lo avevano messo in ginocchio nel terzo turno contro Spizzirri, in cui la chiusura del tetto, e la conseguente pausa di 10 minuti, è stata decisiva per permettergli di recuperare la condizione necessaria per portare a casa la vittoria. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.9 ° C
11.8 °
9.8 °
83 %
2.1kmh
75 %
Mer
11 °
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
11 °
Dom
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1425)ultimora (1266)sport (58)Eurofocus (56)demografica (45)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati