13.8 C
Firenze
sabato 7 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner, quando gioca a Indian Wells? La data del match con Shapovalov

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro ha superato il secondo turno di Indian Wells battendo il ceco Dalibor Svrcina in due set con il netto punteggio di 6-1, 6-1. Dopo l’esordio vincente al Masters 1000 americano, a cui arriva senza punti da difendere avendo saltato la scorsa edizione a causa della sospensione per il caso Clostebol, Sinner si prepara quindi al terzo turno del torneo, dove troverà il canadese Denis Shapovalov. 

La sfida con Shapovalov, numero 39 del ranking, è in programma tra domenica 8 e lunedì 9 marzo, con orario ancora da definire. 

Quello di Indian Wells sarà il terzo incrocio tra i due, fermi sul parziale di 1-1. Il canadese si è infatti aggiudicato la prima sfida con Sinner, risalente al primo turno degli Australian Open 2021, mentre Jannik ha conquistato la vittoria agli ultimi US Open, eliminando Shapovalov al terzo turno in quattro set. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.8 ° C
15.1 °
12.6 °
68 %
1kmh
40 %
Sab
14 °
Dom
18 °
Lun
19 °
Mar
18 °
Mer
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1394)ultimora (1245)sport (71)Eurofocus (54)demografica (24)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati