Sinner, quando torna in campo? Il calendario di Jannik dopo Doha

(Adnkronos) –

Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro deve fare i conti con l’inaspettata sconfitta ai quarti di finale dell’Atp 500 di Doha, dove è stato battuto dal ceco Jakub Mensik, numero 16 del mondo, in tre set. Per Sinner si tratta della seconda eliminazione consecutiva dopo il ko con Djokovic nella semifinale degli Australian Open e del primo vero momento di crisi degli ultimi due anni.

Non c’è tempo però per piangersi addosso. Sinner è atteso nei prossimi mesi da tornei importanti dove, visto che non difenderà punti non avendo potuto partecipare lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol, potrebbe partire l’assalto al primo posto del ranking Atp di Carlos Alcaraz, che è invece volato in semifinale a Doha battendo Khachanov. Ma quando torna in campo quindi Sinner?



Il prossimo appuntamento per Sinner sarà negli Stati Uniti. Jannik volerà a Indian Wells, dove il 4 marzo inizierà il primo Masters 1000 americano. Il torneo sarà seguito da quello di Miami, in programma a partire dal 18 marzo. Poi si aprirà la stagione della terra rossa, con il Roland Garros che è obiettivo dichiarato dell’azzurro.

Ma come è cambiato il ranking dopo Doha? Sinner arrivava in Qatar senza punti da difendere. L’azzurro, come detto, fino ai prossimi Internazionali d’Italia affronterà tornei dopo potrà solo guadagnare punti. L’azzurro si ritrova con 100 punti in più conquistati grazie ai quarti di finale raggiunti nel torneo 500, bottino che sarebbe potuto essere maggiore in caso di semifinale ed eventuale finale.

Sinner è salito a quota 10.400 punti, ma Alcaraz non perde un colpo. Lo spagnolo ha eguagliato il risultato dello scorso anno a Doha, dove fu eliminato ai quarti da Lehecka, e ha raggiunto la semifinale battendo Khachanov e aumentando così il suo bottino.

Grazie alla semifinale Alcaraz ha conquistato quindi 100 punti, pareggiando quelli conquistati da Sinner, salendo a 13.250, ma potrebbe arrivare a 13.380 in caso di finale e a 13.550 con la vittoria finale, portando così il distacco da Jannik a un massimo di 2150 punti.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)