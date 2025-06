Sinner, quanto pesa il ko ad Halle? Come cambia la classifica Atp e la rincorsa di Alcaraz

(Adnkronos) – La sconfitta di Sinner contro Bublik inciderà sulla classifica Atp? In parte, ma il numero uno del ranking per l’azzurro è già blindato almeno fino al termine di Wimbledon. La battuta d’arresto di Jannik contro il kazako, nel secondo turno dell’Atp di Halle, è costata 450 punti (visto che quelli difesi a inizio torneo erano i 500 della vittoria dello scorso anno). Come cambia quindi la classifica? Tanto dipenderà dal rendimento del numero 2 Carlos Alcaraz al Queen’s. Una cosa è intanto certa.

Sinner sarà testa di serie numero uno a Wimbledon, con 10450 punti

. Il valore dello stop di Halle, in termini di classifica, dipenderà anche (e soprattutto) dal percorso di Carlos Alcaraz al Queen’s. Lo spagnolo è già ai quarti del torneo, ha guadagnato finora 50 punti su Jannik e potrebbe rosicchiarne altri 400 in caso di vittoria finale. Salirebbe, in quel caso, a 9300 punti. Solo 1150 dal rivale, che avrà da difendere più punti di tutti nella parte finale di stagione. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)