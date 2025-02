Sinner raggiunge Alcaraz: 36 settimane da numero 1. Come cambia il ranking

(Adnkronos) –

Jannik Sinner è appena entrato nella sua 36esima settimana da numero uno del mondo. Il tennista azzurro ha raggiunto il record di Carlos Alcaraz, rimasto in testa alla classifica Atp proprio per 36 settimane, con il sorpasso, già sicuro, che si compirà lunedì prossimo. Il duello a distanza tra i due protagonisti annunciati del 2025, continua quindi anche nel ranking, dove Sinner è riuscito a difendere i punti conquistati all’Australian Open lo scorso anno, trionfando di nuovo a Melbourne, mentre Alcaraz lo ha scalzato dal trono di Rotterdam. L’altoatesino aveva deciso di ritirarsi dal torneo olandese e perderà quindi i 500 punti in palio, scendendo così a 11530, mentre con la sua vittoria nell’Atp 500 Alcaraz è salito a 7510, sempre terzo dietro Alexander Zverev, fermo a 8135 e attualmente impegnato a Buenos Aires. Il distacco tra Sinner e Alcaraz è quindi di 4000 punti, distanza che difficilmente lo spagnolo riuscirà a colmare nelle prossime settimane. Carlos dovrà difendere i successi dello scorso anno al Roland Garros e Wimbledon, i prossimi Slam in programma, un’impresa non semplice e da cui Jannik ha tutto da guadagnare. La stagione sulla terra rossa 2024 aveva regalato poche soddisfazioni a Sinner, che quindi avrà pochi punti da difendere e molti da guadagnare. Insomma, il numero di settimane in testa alla classifica Atp potrebbe aumentare ancora. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)