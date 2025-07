Sinner, riecco Ferrara: il nuovo preparatore atletico a Montecarlo

(Adnkronos) –

Umberto Ferrara torna al fianco di Jannik Sinner. Dopo l’annuncio ufficiale degli scorsi giorni, che aveva suscitato molte discussioni visto il coinvolgimento del preparatore atletico nel caso Clostebol che è costato tre mesi di sospensione al tennista azzurro, Sinner è sceso in campo per allenarsi a Montecarlo e per continuare a preparare l’avvicinamento alla stagione del cemento. Insieme a lui, per la prima volta, si è visto in campo proprio Ferrara. Il preparatore atletico ha infatti assistito all’intera seduta di allenamento sul cemento monegasco, con cappellino da sole in testa, da un angolo del campo, pronto a intervenire per permettere a Sinner di arrivare all’appuntamento di Cincinnati, dove giocherà il Masters 1000, e soprattutto agli US Open, l’ultimo Slam dell’anno, al massimo della forma. Sinner, prima dell’inizio di Wimbledon, vinto battendo in finale Carlos Alcaraz, ha chiuso il rapporto con il preparatore Marco Panichi, che è appena entrato a far parte dello staff di Holger Rune. “La scelta” di collaborare nuovamente con Ferrara, si legge nella nota ufficiale diffusa da Sinnner, “è stata presa in accordo con il team di gestione di Jannik, nell’ambito della preparazione ai prossimi tornei, tra cui il Cincinnati Open e lo US Open. Umberto ha già ricoperto un ruolo importante nello sviluppo atletico di Jannik e il suo ritorno rappresenta una rinnovata attenzione alla continuità e alla prestazione ai massimi livelli”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)