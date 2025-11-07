12.9 C
Firenze
venerdì 7 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner ringrazia Torino con… un errore, ma poi rimedia

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner ringrazia Torino per le Atp Finals ma con un piccolo errore di battitura che non è passato inosservato. Il tennista italiano, numero 1 del mondo, dopo l’allenamento di oggi in vista delle Atp Finals insieme allo spagnolo Carlos Alcaraz, ha incontrato i numerosi tifosi accorsi nel capoluogo piemontese per incontrarlo da vicino. 

Tra selfie, autografi e applausi, Sinner ha condiviso sui social un video del bagno di folla, scrivendo nella didascalia: “Grazie Tornio”, accompagnato da una bandiera italiana e da mani a forma di cuore.  

L’errore di battitura non è sfuggito agli utenti, anche alla luce delle recenti polemiche sulla sua ‘italianità’. Il tennista ha corretto il refuso pochi minuti dopo, sostituendo la scritta con “Grazie Torino”. Un piccolo scivolone social per il campione azzurro che continua la sua preparazione per il debutto alle Finals che inizieranno domenica 9 con l’ultimo atto in programma il 16. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.9 ° C
14 °
11.6 °
78 %
1.5kmh
0 %
Ven
12 °
Sab
16 °
Dom
16 °
Lun
17 °
Mar
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1571)ultimora (1464)sport (65)demografica (42)attualità (16)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati