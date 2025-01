Sinner-Rune, problemi fisici per Jannik e rete si rompe: stop match – Video

(Adnkronos) – Prima i problemi fisici di Jannik Sinner oggi nel match con Holger Rune negli ottavi di finale degli Australian Open. Poi si rompe la rete. Succede di tutto nella sfida del 20 gennaio sul campo della Rod Laver Arena. L’azzurro, in evidente difficoltà dalla metà del secondo set, deve fermarsi per oltre 10 minuti nel terzo set. La sfida riprende ma nel quarto set – con Sinner avanti 2 set a 1 – ecco la nuova pausa: stavolta è ‘colpa’ della rete. Un problema ‘tecnico’ rende necessario un intervento d’emergenza e i giocatori vengono rispediti negli spogliatoi. Durante un cambio di campo, le telecamere mostrano il numero 1 del mondo con le mani tremanti: l’azzurro cerca di rinfrescare il viso con l’asciugamano e non tiene salda la borraccia. Serve l’intervento dei fisioterapisti prima dell’uscita provvisoria dal campo per 11 minuti. Sinner torna in campo e riprende a giocare. Dopo quasi 2 ore e mezza di gioco è Rune a chiedere l’intervento dei fisioterapisti. Il danese perde il terzo set e ha bisogno di un lungo break negli spogliatoi. Dopo la pausa, la partita riprende. Poco dopo, però, nuova interruzione in avvio di quarto set. Stavolta, i problemi riguardano la rete: un servizio potentissimo di Sinner ‘scassa’ il gancio che àncora la rete al terreno di gioco, bisogna effettuare una riparazione d’emergenza e i giocatori devono fermarsi un’altra volta. Il giudice di sedia li spedisce negli spogliatoi, inutile aspettare sotto il sole australiano. Dopo 20 minuti, la rete è a posto: si può tornare a giocare. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)