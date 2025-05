Sinner-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, giovedì 15 maggio, sfida il norvegese Casper Ruud nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Il numero uno del mondo torna a giocare sul Centrale dopo la bella vittoria, arrivata in due set con il punteggio di 7-6, 6-3 contro Francisco Cerundolo agli ottavi. Nei turni precedenti Sinner, al rientro dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol e fresco di visita in Vaticano da Papa Leone XIV, aveva eliminato l’argentino Mariano Navone all’esordio e l’olandese Jesper De Jong nel secondo turno. La sfida tra Sinner e Ruud è in programma oggi, giovedì 15 maggio, alle ore 19. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con Sinner che conduce con un netto 4-0. L’ultimo match tra i due risale alle Finals dello scorso novembre, poi vinte da Sinner, che in semifinale superò il norvegese in due set. Sinner-Ruud, così come tutti i match degli Internazionali d’Italia 2025, sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 2. La partita si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su Now e su RaiPlay. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)