Sinner sarà (anche) all’Atp 500 di Vienna. Il calendario di Jannik fino alla fine del 2025

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna a caccia del primato nel ranking Atp. Dopo la finale degli Us Open persa contro Alcaraz, il fuoriclasse azzurro pensa già ai prossimi impegni per chiudere al meglio il 2025. Di poche ore fa è la conferma della sua partecipazione anche all’Atp 500 di Vienna, torneo che potrebbe aiutare Jannik a rosicchiare qualche punto sul rivale. Con il trionfo a New York, Alcaraz è arrivato a quota 11.540 punti, mentre Sinner ora è fermo 10.780 punti. Un distacco di 760 punti. Da qui a fine anno, Alcaraz avrà qualche vantaggio perché dovrà difendere soltanto 950 punti in classifica, mentre Sinner ne dovrà difendere 2880 (tra cui la vittoria a Shanghai e alle Atp Finals). La situazione sorride quindi al nuovo numero 1, ma Sinner potrebbe pensare all’attacco magari partecipando a qualche torneo in più rispetto all’anno scorso, come il Masters 1000 di Bercy o altri 500, come Vienna. Al momento, Sinner dovrebbe partecipare all’Atp 500 di Pechino (25 Settembre-1 ottobre), al 1000 di Shanghai (1-12 ottobre), al Six Kings Slam (16-19 ottobre, che però non darà punti Atp), al 500 di Vienna (20-26 ottobre) al 1000 di Parigi (27 ottobre-2 novembre) e alle Atp Finals (9-16 novembre).  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

