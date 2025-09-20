Sinner, scelto il nuovo fisioterapista? Il video ‘misterioso’ sui social

26.3 C
Firenze
sabato 20 Settembre 2025
(Adnkronos) –
Alejandro Resnicoff è il nuovo fisioterapista di Jannik Sinner? Un video che in queste ore sta facendo il giro dei social può rappresentare un indizio. Dopo la presentazione della sua Fondazione a Milano, il numero 2 del ranking Atp è partito per la Cina, dove tra poco inizierà la sua avventura all’Atp di Pechino. Uscendo dal suo hotel, Sinner ha firmato autografi e si è fermato per qualche selfie. E in un filmato girato da qualche fan del fuoriclasse azzurro è apparso proprio lui, Alejandro Resnicoff, professionista con una notevole esperienza maturata nel circuito Atp.  Nel video Resnicoff parla con il manager di Sinner, Alex Vittur. Una casualità? Forse no, perché come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il fisioterapista è partito insieme a Jannik per la Cina. Potrebbe dunque essere lui il sostituto di Ulises Badio. La curiosità è che Sinner e l’argentino hanno già collaborato. Agli Us Open 2024, Resnicoff era intervenuto in campo dopo la caduta di Jannik sul 4-4 del secondo set, per un problema al polso. Quest’anno il fisioterapista ha invece dato una mano a Jannik a Wimbledon, durante la partita contro Dimitrov, per un fastidio al gomito.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

