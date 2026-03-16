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Sinner ‘seccato’ in conferenza a Indian Wells: “È la stessa domanda di prima”

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner ‘sbuffa’ in conferenza stampa dopo il trionfo a Indian Wells. Il tennista azzurro ha battuto il russo Daniil Medvedev nella finale del Masters 1000 americano, trovando il primo trofeo del 2026, ma la gioia della vittoria non ha addolcito la pesantezza di rispondere ai giornalisti. 

Durante la consueta conferenza stampa del post partita, con il trofeo di Indian Wells ben esposto al suo fianco, Sinner ha dovuto fare i conti con una domanda ripetuta da un giornalista evidentemente poco attento. E il numero due del mondo lo ha fatto notare. 

“È la stessa domanda di prima”, ha detto Sinner con tono quasi seccato, “ho già risposto, ma se vuoi ripeto”. Dopo le scuse del giornalista, la conferenza è poi continuata con un’altra domanda. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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