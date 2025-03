Sinner sempre più primo nel ranking: 41 settimane da numero uno come Murray

(Adnkronos) –

Jannik Sinner sempre più numero uno del mondo. Nonostante l’assenza dai campi per squalifica, frutto dell’accordo con la Wada per chiudere il caso Clostebol, il tennista azzurro è sempre più solido sul trono del ranking, aumentando il conto delle settimane al primo posto della classifica Atp. Oggi, lunedì 17 marzo, Sinner è arrivato a quota 41 settimane consecutive da numero uno del mondo, numeri che gli stanno permettendo di scalare posizioni anche in questa speciale classifica. Sinner ha raggiunto Andy Murray, ex tennista scozzese oggi allenatore di Novak Djokovic, a quota 41 settimane, piazzandosi al 14esimo posto nella classifica all time per settimane al vertice del ranking Atp. Già la settimana prossima, quando Jannik festeggerà quota 42 settimane, l’azzurro raggiungerà Guga Kuerten al tredicesimo posto, per poi superarlo e continuare la sua scalata in quella successiva. In ogni caso, Sinner è sicuro di restare in cima al ranking almeno fino al 21 aprile, raggiungendo così le 45 settimane al primo posto, specialmente considerati i deludenti risultati di Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, rispettivamente al secondo e terzo posto. Sinner perderà a fine mese i 1000 punti legati alla vittoria di Miami dello scorso anno, mentre Zverev ne perderà 400 dopo la sua eliminazione a Indian Wells. Il tedesco, al momento non al top della forma, potrebbe arrivare a 8545 punti vincendo in Florida (con Sinner a quota 10330), ma non potrà guadagnare altri punti perché non parteciperà ad altri tornei 250. Il successivo torneo da attenzionare sarà Montecarlo, a metà aprile: lì Jannik perderà 400 punti e scenderà a quota 9930, mentre Zverev solo 100 e potrà arrivare a 9445. A Monaco, Zverev perderà poi i 50 punti dell’anno scorso e potrà arrivare al massimo a 9895. Per quanto riguarda Alcaraz invece, l’eliminazione di Carlos nella semifinale di Indian Wells, per mano del vincitore del torneo Jack Draper, ha fatto felice, in ottica ranking, Jannik Sinner. Lo spagnolo non è riuscito infatti a difendere i 1000 punti conquistati lo scorso anno in California, anzi, ne ha persi 600 ed è scivolato a 4420 lunghezze dal primo posto dell’azzurro. Alcaraz rimane terzo, ma non potrà sperare di raggiungere Sinner prima del ritorno di Jannik dalla squalifica, in programma il prossimo 8 maggio per gli Internazionali d’Italia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)