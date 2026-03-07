13.8 C
Firenze
sabato 7 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner si allena a Indian Wells, tifosa urla: “Ti amo”. E lui ride

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Indian Wells ‘innamorato’ di Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha esordito oggi, sabato 7 marzo, con una vittoria nel Masters 1000 americano, a cui non ha potuto partecipare lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol, battendo in due set con un netto 6-1, 6-1 il ceco Dalibor Svrcina nel secondo turno. 

Poche ore prima dell’esordio, Sinner ha animato i campi di Indian Wells con un riscaldamento all’aperto che ha acceso i tanti tifosi e appassionati presenti in California. 

Mentre saltava la corda, una delle ammiratrici dell’azzurro ha urlato: “Sinner i love you”, ovvero “Sinner ti amo”, provocando la reazione di Jannik. L’azzurro si è lasciato andare a un sorriso, scoppiando a ridere con il suo staff prima di riprendere il suo allenamento. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.8 ° C
15.1 °
12.6 °
68 %
1kmh
40 %
Sab
14 °
Dom
18 °
Lun
19 °
Mar
18 °
Mer
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1395)ultimora (1246)sport (71)Eurofocus (54)demografica (24)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati