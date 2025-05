Sinner, “Si na’ pret” e Kyrgios in lacrime: cori e cartelloni al Foro Italico

(Adnkronos) –

Tra cori, striscioni e cartelloni, anche il Centrale ha fatto la sua parte nella vittoria con cui Jannik Sinner ha segnato il suo ritorno in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol. Oggi, sabato 10 maggio, il tennista azzurro ha battuto l’argentino Mariano Navone in due set nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025, in uno stadio tutto esaurito. Il pubblico, che dall’inizio del Masters 1000 di Roma ha fatto sentire il suo affetto al numero uno del mondo, si è esibito in una ‘performance’ di alto livello. Una marea arancione ‘carota’ ha colorato gli spalti del Centrale del Foro Italico, esibendo cartelloni e striscioni. Da un classico “Bentornato Jannik” fino alla foto del numero uno del mondo con una corona in testa, affiancato da Nick Kyrgios, che negli scorsi mesi ha intrapreso una vera e propria crociata contro di lui per il caso Clostebol, raffigurato in lacrime. “Er cavaliere roscio is back” ha scritto un tifoso, prendendo liberamente spunto dall’iconico ‘Cavaliere Nero’ di Gigi Proietti, mentre un bambino alza un cartellone più romantico: “Sinner fa rimbalzare i nostri cuori”. Tante, tra un punto e l’altro, le urla che hanno generato l’ilarità del Centrale. “Si ‘na pret”, ha detto un ragazzo dagli spalti, che evidentemente ha seguito Rose Villain all’ultimo Festival di Sanremo. “Sei bellissimo, cucciolo”, urla una ragazza, a rimarcare il concetto. Quando l’ennesima risposta di Navone finisce in corridoio, qualcuno consiglia: “Jannik, tira più piano che si fa male”. Verso Mariano arriva anche un meno amichevole “tornatene a Buenos Aires”, accolto però dai fischi del Centrale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)