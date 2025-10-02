Sinner, slitta il debutto a Shanghai: data e avversario dell’azzurro

16.7 C
(Adnkronos) –
Quando gioca Sinner? Il tennista azzurro è arrivato a Shanghai per giocare il Masters 1000 cinese, con la finale in programma domenica 12 ottobre. Sinner, che arriva al torneo da campione in carica dopo il trionfo contro Novak Djokovic nell’ultimo atto dello scorso anno, è reduce dalla vittoria nell’Atp 500 di Pechino, dove ha battuto lo statunitense Learner Tien in finale imponendosi in due set e conquistando il terzo titolo della sua stagione. 

Dalla capitale cinese, Sinner è volato direttamente a Shanghai, dove ha ottenuto una deroga di un giorno rispetto al programma. Il debutto del numero due del mondo, sorpassato in testa al ranking da Carlos Alcaraz, grande assente del torneo, era infatti inizialmente previsto per venerdì 3 ottobre, ma gli organizzatori hanno concesso a Jannik un giorno in più di riposo, così come a Tien. 

Sinner, a Shanghai, partirà dal secondo turno, dove sfiderà il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 del mondo. Il match è in programma sabato 4 ottobre, con orario ancora da definire. 

 

sport

