Sinner smentisce gossip su Lara Leito: “Sorpreso dalle foto, non ho una relazione”

(Adnkronos) – “In questo momento non ho una relazione”, così Jannik Sinner, durante la conferenza stampa al Foro Italico, alla vigilia degli Internazionali d’Italia 2025, smentisce le voci sul gossip e la sua nuova presunta relazione con la modella russa Lara Leito. “Sono rimasto molto sorpreso da alcune foto. Ho notato molta attenzione anche fuori dal campo”, ha detto il numero uno del mondo parlando della sua vita privata e smentendo i rumors di una possibile liaison con la modella russa. “Sono successe anche cose fuori dal campo che non erano semplici, ho capito che anche non giocando a tennis, sono una persona importante con tanta attenzione giornaliera attorno a me e vediamo come anche una foto può essere vista in un modo molto diverso dalla realtà”, ha continuato. “All’inizio ero un po’ confuso, non sapevo cosa dovessi fare, sono andato a casa, sono rimasto con la mia famiglia, so quanti sacrifici ho fatto”, ha concluso Sinner al rientro in un torneo dopo la sospensione di tre mesi a causa della squalifica per il caso Clostebol.

Le indiscrezioni sulla presunta relazione erano state lanciate dalla rivista ‘Chi’. Secondo il magazine, infatti, il tennista azzurro, reduce dalla rottura con la russa Anna Kalinskaya, si stava frequentando con Lara Leito, modella russa che ha assistito agli allenamenti di Sinner a Montecarlo. Leito aveva dimostrato anche una certa “familiarità con l’entourage del tennista”. Il magazine, diretto da Alfonso Signorini, aveva parlato anche di un bacio che è scattato tra la modella e il tennista dopo il pranzo al ristorante. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)