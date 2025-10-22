Sinner ‘snobba’ le critiche per il no alla Davis: “Le accetto, ma ho già detto tutto”

16.9 C
(Adnkronos) –
Jannik Sinner ‘snobba’ le critiche dopo il no alla Coppa Davis e pensa solo al campo. Il tennista azzurro ha battuto oggi, mercoledì 22 ottobre, il tedesco Daniel Altmaier in due set con il punteggio di 6-0, 6-2 all’esordio dell’Atp 500 di Vienna, volando così agli ottavi di finale dove sfiderà un altro italiano, Flavio Cobolli. Inevitabile, a fine partita, una domanda sul rifiuto a partecipare alle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. 

In conferenza stampa però Sinner ha dribblato la domanda: “Posso solo dire che accetto tutte le critiche, ho già detto tutto su questo tema e non ho nulla da aggiungere”, ha detto allargando un sorriso che non è mai stato così esplicito. 

 

