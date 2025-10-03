Sinner spettatore a Shanghai, Jannik ‘studia’ gli avversari sugli spalti

10.1 C
(Adnkronos) –
Jannik Sinner ‘studia’ i suoi avversari a Shanghai. In attesa del debutto al Masters 1000 cinese, che doveva avvenire oggi, venerdì 3 ottobre, ma che è stato rimandato a domani per le fatiche di Pechino, il tennista azzurro si è concesso un po’ di relax sugli spalti del campo centrale per osservare da vicino quelli che potrebbero essere i suoi rivali per la difesa del titolo, vinto lo scorso anno battendo in finale Novak Djokovic. 

Con l’assenza di Carlos Alcaraz, tornato numero uno del mondo del ranking sorpassando proprio Sinner dopo averlo battuto in finale agli Us Open, lo statunitense Ben Shelton, al sesto posto della classifica Atp e a caccia del pass per le Finals di Torino, era sicuramente tra gli avversari più agguerriti per il titolo di Shanghai. Sinner lo ha studiato durante il match con il belga David Goffin, valido per il secondo turno del torneo, che a sorpresa è riuscito a eliminarlo battendolo in due set con il punteggio di 6-2, 6-4. 

Goffin ha giocato un livello di tennis che ha ‘sorpreso’ anche Sinner. Jannik nel corso del match si è lasciato andare a reazioni diventate rapidamente virali su X, come l’espressione di stupore dopo un bel passante dopo un bel passante di rovescio del belga. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

