Sinner, tensione prima del match con Musetti? Jannik ‘mette ko’ l’osteopata

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Jannik Sinner sorride prima del match con Lorenzo Musetti agli Us Open 2025. Il numero uno al mondo non avverte la tensione e pochi minuti prima del derby azzurro di oggi, giovedì 4 settembre, se la ride con i membri del suo staff. Come raccontato da alcuni video che in questi minuti stanno facendo il giro dei social, è venuto fuori un siparietto divertente tra Jannik e i membri del team.   Vittima l’osteopata Andrea Cipolla, ‘braccato’ da Sinner e coach Darren Cahill e messo letteralmente ko. A quel punto, Jannik e un altro membro dello staff hanno tolto le scarpe a Cipolla, buttandole via e lasciandolo scalzo, tra le risate dei presenti. La fotografia della serenità con cui il numero uno al mondo si avvicina al derby d’Italia con Musetti agli Us Open. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

