Sinner-Tien: orario, precedenti e dove vederla in tv

Jannik Sinner in finale a Pechino. Il tennista azzurro sfida domani, mercoledì 1 ottobre, lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto dell’Atp 500 cinese. Sinner arriva all’appuntamento dopo aver battuto Alex De Minaur in semifinale e nei turni precedenti Marin Cilic all’esordio, Terence Atmane negli ottavi e Fabian Marozsan ai quarti.  Tien invece ha superato Daniil Medvedev, costretto al ritiro nel terzo set, in semifinale, oltre a Francisco Cerundolo nel primo turno, Flavio Cobolli agli ottavi e Lorenzo Musetti nei quarti. Obiettivo di Sinner è migliorare il risultato dello scorso anno, quando proprio nella finale di Pechino fu battuto da Carlos Alcaraz, trionfatore a Tokyo.  La finale tra Sinner e Tien è in programma domani, mercoledì 1 ottobre, alle 8 ora italiana. I due tennisti non si sono affrontati mai affrontati in carriera, con quello di Pechino che sarà il primo precedente.  La finale dell’Atp 500 di Pechino Sinner-Tien sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e TennisTv.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

