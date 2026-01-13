7.3 C
Firenze
martedì 13 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner tifoso… di Vagnozzi: “Se non serve può vincere”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
È svanito il sogno della sfida tutta azzurra tra Jannik Sinner e il suo coach Simone Vagnozzi. L’allenatore del numero due al mondo ha provato a mettersi in gioco nel ‘Million Dollar 1 Point Slam’ – il torneo che permette a dilettanti e professionisti di giocare match da un solo punto nel tentativo di portare a casa il super premio da un milione di dollari australiani -. Ma la sua avventura si è fermata alle qualificazioni.  

Dopo aver passato il primo turno contro Luke Savile, si è arreso nella successiva sfida contro Calum Puttergill. Per lui, è svanita così sul nascere l’idea di una suggestiva (e ricchissima) sfida contro l’allievo Jannik Sinner nella competizione che si sta svolgendo prima degli Australian Open a Melbourne. 

 

A seguire il match del suo allenatore, davanti alla tv, c’era proprio Jannik Sinner che per l’occasione si è trasformato in tifoso d’eccezione. In un video diventato virale sui X, il tennista altoatesino ha scherzato sulle chance di Vagnozzi: “Può vincere il torneo? Se non deve servire…”, ha detto ironicamente. Una battuta fulminante, accolta da risate tra i presenti, per sottolineare le poche qualità del servizio del coach.  

Dopo l’eliminazione di Vagnozzi, ora l’attenzione è tutta su Sinner che scenderà in campo mercoledì 14 gennaio per un’esibizione con Auger-Aliassime in vista del debutto degli Australian Open al via il 18 gennaio. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
7.3 ° C
8.7 °
6.5 °
91 %
0.5kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (937)ultimora (852)Eurofocus (38)demografica (26)sport (21)Eugenio Giani (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati