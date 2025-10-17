20.2 C
Sinner, tifoso ‘speciale’ al Six Kings Slam. Il siparietto con IShowSpeed

(Adnkronos) –
IShowSpeed ‘incorona’ Jannik Sinner. Lo youtuber americano, uno dei più influenti e seguiti della sua categoria, si trova in Arabia Saudita per il Six Kings Slam, che domani si prepara a conoscere il suo nuovo re nella finale tra il tennista azzurro, che ha battuto Novak Djokovic in semifinale, e Carlos Alcaraz, vincente contro Taylor Fritz. 

Durante il suo soggiorno a Riad, Speed ha potuto conoscere i migliori tennisti al mondo e assistere ai loro allenamenti. Nessun dubbio su chi, secondo lui, sia il più forte: “Sono al Six Kings Slam e sto assistendo all’allenamento del numero uno”, ha detto lo youtuber postando un video di Sinner in campo. 

I due sono stati protagonisti di un siparietto ‘atipico’ in cui gli è stato chiesto di condividere quale sia stato il video a cui sono più legati. Nessun dubbio per Speed, che ha scelto, ovviamente, quello che gli ha permesso di incontrare e conoscere Cristiano Ronaldo, mentre Sinner, che da qualche mese ha aperto il proprio canale YouTube, ha avuto qualche difficoltà in più: “In realtà non ho pubblicato molti video finora”, ha ammesso il numero due del mondo, “non sono un grande fan dei social media, ma ho comunque dei video a cui sono affezionato, come quelli in cui scio. Ne faremo uscire altri in qualche giorno”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

