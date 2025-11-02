Sinner torna sul trono: “Grazie al mio team, mi spinge sempre oltre il limite”

(Adnkronos) –

Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Parigi

oggi, domenica 2 novembre, e torna numero uno del ranking Atp alla vigilia delle Atp Finals di Torino. L’azzurro ha parlato così al termine della finale vinta contro il canadese Auger Aliassime: “Felix, hai fatto una bellissima settimana. So che avevi tante pressioni, spero che questo sforzo ti aiuti a giocare a Torino. Se continui così vincerai tanti trofei, ti auguro il meglio, sei una persona squisita”.

Il numero uno del ranking Atp spende parole importanti per il suo staff dopo il ritorno in cima al ranking Atp: “Grazie al mio team per spingermi oltre i limiti, si cerca di migliorare. Sono contento di condividere questo situazione con voi. Che onore ricevere questo trofeo, fate un lavoro incredibile. I cambiamenti di quest’anno sono molto più comodi per noi giocatori e anche per gli spettatori. Il pubblico è stato fantastico”.

