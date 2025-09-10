20.6 C
Firenze
mercoledì 10 Settembre 2025
Sinner tornerà numero uno entro la fine dell’anno? Le ‘tappe’ della sfida con Alcaraz

REDAZIONE
Carlos Alcaraz è il nuovo numero uno del ranking Atp dopo la finale vinta agli Us Open, ma la sfida infinita con Jannik Sinner è solo all’inizio. Con il titolo vinto a New York, lo spagnolo è tornato in testa alla classifica prendendosi il secondo Slam stagionale. Per l’azzurro, il ritorno in cima alla classifica potrebbe però esserci presto, visto che il distacco con il rivale non è molto ampio. E con gli incastri giusti potrebbe persino verificarsi entro la fine dell’anno, anche se al momento è complicato.  Dopo 455 giorni di dominio, la nuova classifica non vede più Jannik Sinner numero uno del mondo. Con il trionfo agli Us Open, Alcaraz è arrivato a quota 11.540 punti, mentre Sinner ora è fermo 10.780 punti. Tra i due, il distacco è di 760 punti. E ora? Da qui a fine anno, lo spagnolo avrà qualche vantaggio perché dovrà difendere soltanto 950 punti, mentre Sinner ne dovrà difendere 2880 (tra cui la vittoria a Shanghai e alle Atp Finals). La situazione sorride ad Alcaraz, ma Sinner potrebbe pensare all’attacco magari partecipando a qualche torneo in più rispetto all’anno scorso, come il Masters 1000 di Bercy o altri 500 europei (a cominciare da Vienna, a cui Jannik ha confermato la partecipazione). La sfida continua. Se Jannik non dovesse riuscire nel sorpasso entro quest’anno, avrà nuove occasioni di sicuro a inizio 2026. L’azzurro l’anno scorso ha saltato tornei importanti a causa della squalifica, tra cui i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Da difendere ci sarà ovviamente il trionfo agli Australian Open, l’unico Slam ancora non vinto da Alcaraz, ma questa è un’altra storia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

