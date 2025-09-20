26.3 C
sabato 20 Settembre 2025
Sinner tra tennis e moda, si prende la copertina di Vogue Cina

(Adnkronos) –
Jannik Sinner sulla copertina di Vogue in Cina. Oggi, sabato 20 settembre, a pochi giorni dall’esordio del tennista azzurro nell’Atp 500 di Pechino, al via il 25 settembre, dove lo scorso anno è stato battuto in finale da Carlos Alcaraz, proprio come successo agli Us Open, la rivista mensile di moda ha voluto dedicargli ampio spazio nella sua edizione cinese, tornata nel Paese asiatico per la prima volta dopo 13 anni. Nel video promozionale targato Vogue, si vede Sinner in diverse pose, tra campi e palline da tennis, ma anche con outfit più eleganti e casual, con uno stile retro e un’immancabile borsa targata Gucci, sponsor del numero due del mondo. Non si tratta comunque di una prima volta per Jannik, che lo scorso anno era apparso sulla copertina di Vogue America e, nonostante abbia sempre dichiarato di non interessarsi molto alla moda, si è avvicinato al mondo del fashion conoscendo molti dei suoi protagonisti. Durante gli Us Open 2025 Sinner ha potuto infatti conoscere e parlare con Anna Wintour, storica direttrice proprio di Vogue e dimessasi pochi mesi fa dopo 37 anni. Wintour è diventata la prima tifosa dell’azzurro, che è diventato così un suo vero e proprio pupillo come fu, al tempo, Roger Federer, tanto da essere invitata alla presentazione della nuova Fondazione di Sinner.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

