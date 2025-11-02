17.1 C
Sinner, trionfo e regalo al ‘bambino portafortuna’. Il gesto di Jannik per il super tifoso a Parigi

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna numero 1 e si conferma campione anche fuori dal campo. Dopo il trionfo nella finale del Masters 1000 di Parigi contro Auger Aliassime, l’azzurro si è fermato con i tifosi per firmare autografi, poster, palline e anche per regalare qualche selfie ai suoi sostenitori. Durante la festa, un gesto di Jannik non è però passato inosservato. Prima di rimettersi in macchina per lasciare lo stadio, Sinner si è fermato per un gesto dal grande significato. 

 

Jannik ha riconosciuto un piccolo tifoso, che lo ha sostenuto in tutti i suoi match alla Defense Arena. Prima ripartire, l’azzurro ha così aperto il suo borsone per un pensiero speciale da dare al… ‘bambino portafortuna’. Quale? La sua maglietta, indossata nella finale contro il numero 8 del ranking Atp. Un gesto apprezzato, non poco, dal giovanissimo tifoso.  

