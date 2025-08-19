33.7 C
Sinner: “Un paio di giorni di riposo prima di tornare al lavoro”

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Un paio di giorni di stop e torno al lavoro”. Così sui suoi profili social Jannik Sinner, all’indomani del malore che lo ha costretto al ritiro nella finale del torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz. “Ieri non mi sentivo benissimo e mi dispiace davvero deludervi. Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno supportato sul posto e da casa: il vostro supporto significa il mondo”, ha scritto in un post, senza fornire aggiornamenti sul suo stato di salute, ma lasciando intendere di voler partecipare agli Us Open, dove dove difenderà il titolo conquistato 12 mesi fa.  “Congratulazioni a Carlos Alcaraz e alla sua squadra, state facendo una stagione incredibile e vi auguro il meglio per il futuro. Ora è il momento di riposarmi un paio di giorni prima di tornare al lavoro”, conclude il numero uno del mondo che da domenica 24 agosto sarà impegnato nell’ultima prova stagionale del grande Slam. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

