15 C
Firenze
lunedì 27 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner, Vacherot lo esalta: “Sono suo fan, sapevo sarebbe diventato numero uno”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Valentin Vacherot ‘incorona’ Jannik Sinner. Il tennista monegasco, che ha trionfato a sorpresa nel Masters 1000 di Shanghai battendo il cugino Arthur Rinderknech in finale, ha parlato dell’azzurro, fresco vincitore dell’Atp di Vienna: “Io sono il più grande fan di Sinner. Lo vedevo allenarsi a Montecarlo e fin da quando aveva 17 anni sapevo che sarebbe diventato numero uno del mondo”, ha detto Vacherot ospite a ‘The Changeover Podcast’. 

“A me piace guardare il tennis, ma mi piace anche guardare i ragazzi che conosco, con cui sono amico o che possono essere i miei idoli”, ha spiegato Vacherot, che grazie al trionfo di Shanghai è diventato 40 del mondo, “non mentirò, non idolatro Fritz. Non è come una volta quando si tifava per Federer, Nadal o Djokovic”.  

“Adesso è più tra Sinner e Alcaraz. Io, da quando è arrivato nel tour, sono il più grande tifoso di Jannik: non sapevo quando, ma sapevo che a un certo punto sarebbe diventato numero uno”, ha concluso Vacherot. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15 ° C
15.7 °
13.8 °
78 %
2.1kmh
75 %
Lun
14 °
Mar
20 °
Mer
19 °
Gio
19 °
Ven
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2096)ultimora (1500)vid (287)sport (71)tec (70)Lav (56)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati