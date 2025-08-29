27.9 C
Firenze
venerdì 29 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner vince agli Us Open e autografa… un bambino

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner autografa… un bambino. Il tennista azzurro ha battuto l’australiano Alexei Popyrin in tre set nel terzo turno degli Us Open 2025, ultimo Slam della stagione a cui arriva da campione in carica. Tanto entusiasmo, come in ogni torneo a cui partecipa, per il numero uno del mondo, che a fine partita si è fermato per concedere foto e autografi al pubblico dell’Arthur Ashe Stadium. Questa volta però, Sinner si è trovato davanti a una scena insolita. Un genitore ha ‘allungato’ verso l’azzurro il proprio figlio e Jannik è scoppiato a ridere mentre autografava la maglietta del bambino, ignaro di quello che stava succedendo intorno a lui, mentre anche il resto del pubblico si scioglieva in una risata. Il numero uno del mondo, nel terzo turno degli Us Open, affronterà il canadese Denis Shapovalov, che ha battuto il francese Valentin Royer in quattro set.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
27.9 ° C
28.4 °
24.8 °
42 %
3.1kmh
92 %
Ven
25 °
Sab
22 °
Dom
27 °
Lun
29 °
Mar
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (16)Pisa Sporting Club (13)Gaza (12)incendio (12)arresto (11)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati