Sinner vince Wimbledon, l’entusiasmo e l’inchino di Barbieri

Bruno Barbieri si inchina a Jannik Sinner. È una vittoria personale anche per lo chef stellato che da tempo aspettava questo momento. Oggi, domenica 13 luglio, il tennista azzurro ha vinto Wimbledon 2025 e Barbieri, da grande tifoso, ha seguito con trepidazione il match finale contro il tennista spagnolo. Al termine della partita, che ha consegnato a Sinner il trofeo londinese, lo chef si è letteralmente inginocchiato davanti alla televisione, travolto dall’emozione. Indossava l’immancabile parrucca arancione e sui social ha esultato con entusiasmo: “Ce l’abbiamo fatta, abbiamo vinto. Tutti insieme, forza Sinner, grande!”, ha urlato lo chef. Durante la partita, non ha nascosto la tensione: “Sono vicino a un crollo”, avevo confessato Barbieri in una storia Instagram, quando Sinner stava attraversando un momento di difficoltà. Ma alla fine, il sogno si è avverato.

Ora Barbieri ha una promessa da mantenere, quello di creare un piatto speciale in onore al campione di Wimbledon 2025. Lo aveva promesso ai suoi follower durante la semifinale: "Se Sinner vince la finale di Wimbledon gli dedico un piatto tutto a base di carote. Sarà un piatto alla Sinner e cioè un piatto atomico", aveva detto.