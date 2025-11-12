15.3 C
Sinner-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Jannik Sinner torna in campo alle Atp Finals di Torino. Oggi, mercoledì 12 novembre, il tennista azzurro sfida – in diretta tv e streaming – il tedesco Alexander Zverev nella seconda partita del girone Bjorn Borg. Nella partita d’esordio del Torneo dei Maestri, a cui Sinner arriva da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno, ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime in due set, con il punteggio di 7-5, 6-1. Vittoria anche per Zverev, che ha sconfitto l’americano Ben Shelton in due parziali. 

 

La sfida tra Sinner e Zverev è in programma oggi, mercoledì 12 novembre, non prima delle ore 20.30. I due tennisti si sono affrontati in nove precedenti, con l’azzurro che conduce con un parziale di 5-4. L’ultimo incontro tra i due risale a meno di due settimane fa, quando Sinner sconfisse Zverev in due set nella semifinale del Masters 1000 di Parigi. 

 

Sinner-Zverev La sfida sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali Sky Sport. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv. 

 

