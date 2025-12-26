10.9 C
Firenze
venerdì 26 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Siria, attacco a moschea di Homs: almeno 8 morti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ di almeno 8 morti il bilancio di un attacco oggi a Homs, in Siria, contro una moschea nella zona della minoranza alawita. 

Il ministero degli Esteri siriano ha definito l’attentato un “tentativo disperato” di destabilizzare il Paese. In una dichiarazione, il ministero ha condannato “il vile atto criminale”, che ha causato – ha reso noto – la morte di almeno otto persone, sottolineando che si è verificato “nel contesto di ripetuti e disperati tentativi di minare la sicurezza e la stabilità e diffondere il caos tra il popolo siriano”. 

Il ministero ha ribadito la sua “ferma posizione nella lotta al terrorismo in tutte le sue forme”, assicurando che “tali crimini non scoraggeranno lo Stato siriano dal proseguire i suoi sforzi per consolidare la sicurezza, proteggere i cittadini e chiamare i responsabili a rispondere dei loro atti”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
10.9 ° C
11.8 °
8.7 °
56 %
5.8kmh
0 %
Ven
10 °
Sab
12 °
Dom
11 °
Lun
12 °
Mar
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1150)ultimora (1034)sport (46)Eurofocus (43)demografica (28)arresto (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati