Siria-Israele, Usa annunciano: “In vigore il cessate il fuoco”

L'ambasciatore statunitense in Turchia, Tom Barrack, ha annunciato che il cessate il fuoco tra Israele e Siria è entrato in vigore oggi, domenica 20 luglio, alle 17 (ora siriana, le 16 in Italia), ponendo ufficialmente fine agli attacchi condotti da Israele nei giorni scorsi contro strutture e personale militare siriano, nel contesto delle sanguinose violenze nella provincia di Sweida, a maggioranza drusa. "L'escalation delle ostilità può essere contenuta solo con un accordo per mettere fine alla violenza, proteggere gli innocenti, consentire l'accesso umanitario e allontanarsi dal pericolo", ha scritto su X Barrack, che è anche inviato speciale per la Siria. "Alle 17 ora di Damasco, tutte le parti hanno concordato una pausa e la cessazione delle ostilità". Barrack ha aggiunto che il prossimo passo per disinnescare la situazione è "uno scambio completo di ostaggi e detenuti", riferendosi probabilmente al rilascio dei drusi siriani catturati dalle forze governative e dalle milizie tribali.