Siria, raid congiunto di Gb e Francia contro Isis vicino Palmira

(Adnkronos) – Il Regno Unito e la Francia hanno effettuato un attacco aereo congiunto contro una struttura sotterranea dello Stato Islamico, l’Isis, nella Siria centrale. Lo ha reso noto il segretario alla Difesa britannico John Healey spiegando che nel mirino del raid ci sono stati i tunnel vicino a Palmira.  

“Questa azione dimostra la nostra leadership nel Regno Unito e la determinazione a schierarci fianco a fianco con i nostri alleati per stroncare qualsiasi rinascita di Daesh e delle sue pericolose e violente ideologie in Medio Oriente”, ha affermato. 

