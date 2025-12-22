11.7 C
Firenze
lunedì 22 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sla, Massimelli (Aisla): “Solo con la ricerca cambia il percorso della malattia”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il messaggio di speranza che mandiamo è quello di riuscire, tramite i finanziamenti dati dalle donazioni, a finanziare la ricerca per trovare al più presto una cura definitiva a questa malattia. Solo con la ricerca riusciremo a cambiare il percorso di questa drammatica malattia”. Così Fulvia Massimelli, presidente nazionale dell’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla), intervenendo a Milano al Christmas party dell’associazione, durante il quale sono stati annunciati i risultati della campagna Natale solidale 2025.  

Iniziata il 20 novembre a Roma con ‘La promessa per la ricerca’ e culminata nel capoluogo lombardo, la campagna è stata resa possibile anche grazie al contributo di partner storici come Caffarel, Galbusera e Lindt. I fondi sosterranno progetti innovativi del Centro clinico NeMo.Per l’occasione, Aisla ha organizzato un evento che unisce tecnologia, cucina d’autore e impegno sociale.  

“Ci ritroviamo dopo un percorso, è la dimostrazione della grande responsabilità che abbiamo nel mantenere una promessa. Con noi ci sono i clinici, i ricercatori, i volontari, ma anche tanti donatori che in questi mesi ci hanno aiutato e sostenuto – conclude Massimelli – anche con dei piccolissimi contributi. Sono molto importanti perché a noi servono per finanziare e per realizzare dei progetti concreti”.  

 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11.7 ° C
13.5 °
10.4 °
79 %
1kmh
0 %
Lun
13 °
Mar
12 °
Mer
12 °
Gio
10 °
Ven
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1260)ultimora (1134)sport (50)Eurofocus (46)demografica (30)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati