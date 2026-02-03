10.6 C
Firenze
martedì 3 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Società, Della Vedova (+Europa): “Vittime di guerra tema di lacerante attualità”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Purtroppo mai come in questo inizio 2026 e con il 2025 lasciato alle spalle, il tema delle vittime civili delle guerre è di drammatica e lacerante attualità”. Lo spiega oggi Benedetto Della Vedova, Ufficio presidenza della Camera dei Deputati, in occasione dell’evento di celebrazione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, organizzato dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg). La giornata, giunta alla sua nona edizione, ha lo scopo di commemorare le vittime civili di tutte le guerre e di sensibilizzare sull’impatto umanitario che i conflitti in corso nel mondo hanno sulle popolazioni civili coinvolte. 

“Noi da tempo seguiamo istituzionalmente le iniziative dell’Anvcg – aggiunge Della Vedova – Un impegno di sensibilizzazione rispetto ai danni dei conflitti e anche rispetto alla necessità di avere cura delle vittime. Quello dell’associazione è un lavoro preziosissimo e noi siamo qui a testimoniarlo”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.6 ° C
11.2 °
9.9 °
82 %
1.8kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
9 °
Gio
12 °
Ven
10 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1496)ultimora (1337)sport (67)Eurofocus (57)demografica (35)carabinieri (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati