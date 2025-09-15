23.5 C
Sofía Vergara salta gli Emmy 2025: “Sono finita al pronto soccorso”

(Adnkronos) – Sofía Vergara è stata costretta a saltare gli Emmy a causa di un’emergenza medica dell’ultimo minuto. L’attrice produttrice televisiva e modella colombiana in un post su Instagram ha detto che è ”finita al pronto soccorso” a causa della ”più assurda allergia all’occhio proprio prima di salire in macchina”.  “Non sono riuscita ad andare agli Emmy, ma sono finita al pronto soccorso”, ha scritto Vergara su Instagram, postando un video in cui si mostra sdraiata in un letto di ospedale e pubblicando una foto che la ritrae con l’occhio sinistro semichiuso e arrossato a causa dell’allergia. “Scusate – ha aggiunto – ho dovuto disdire. Sono stata colpita dalla più folle allergia agli occhi appena prima di salire in macchina”.  La star di ‘Modern Family’ ha anche condiviso alcune foto che la ritraggono con l’occhio destro gonfio e mentre si trovava a letto in ospedale a sciacquarsi l’occhio con acqua. Anche se Vergara non era candidata durante la 77esima edizione dei ‘Primetime Emmy Awards’ – secondo quanto riporta il quotidiano statunitense ‘Usa Today’ – era in programma che presentasse il premio per il miglior attore protagonista in una miniserie, serie antologica o film per la tv. Quel premio è stato poi consegnato alla star di ‘Adolescence’, Stephen Graham, dalle attrici di ‘The Hunting Wives’, ‘Brittany Snow’ e ‘Malin Åkerman’. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

