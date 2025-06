Sofia Viola è Miss Mondo Italia 2025, chi è e da dove viene

(Adnkronos) – Sarà Sofia Viola a rappresentare l’Italia nel concorso di bellezza internazionale ‘Miss Mondo’. La ventunenne di Pozzuoli è stata infatti proclamata vincitrice di Miss Mondo Italia all’Ecoresort Le Sirene di Gallipoli. Capelli castani, alta 175 cm, Viola era già stata eletta Miss Campania 2023 e ora gareggerà al concorso internazionale per eleggere la più bella del mondo, titolo che al momento è della thailandese Opal Suchata. La miss è una sportiva, ama soprattutto la pallavolo da cui ha imparato “a fare squadra” e “la condivisione”, ma il suo sogno più grande è quello di recitare. Studia per diventare attrice e ha un’icona come modello, l’omonima e conterranea Sophia Loren. Tra gli auguri social per la sua vittoria, anche quelli di Chiara Esposito che ha portato prima di lei la fascia di Miss Mondo Italia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)