Sognando… Ballando con le stelle, stasera 9 maggio: tutto quello che c’è da sapere

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 9 maggio, in diretta su Rai 1 dall’Auditorium Rai del Foro Italico, al via ‘Sognando… Ballando con le stelle’. Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli, apre il salone delle feste dello show di Rai 1 e lancia l’evento unico: un talent per accogliere un nuovo maestro nello show autunnale. In occasione del ventesimo compleanno di ‘Ballando con le Stelle’, Milly Carlucci, celebra questo traguardo con una novità assoluta, aprendo le porte del ‘Salone delle Feste’ del programma cult di Rai 1, nel quale, per la prima volta, un professionista avrà la possibilità di diventare un ‘maestro’. Il talent, che si articolerà in 4 puntate, in onda sempre in prima serata al venerdì, diventa così l’occasione perfetta per celebrare i 20 anni dello show, con ospiti speciali provenienti dalle passate edizioni e numerosi momenti di amarcord. Saranno la giuria, composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto e il pubblico, attraverso i social, a decidere chi entrerà ufficialmente a far parte del cast di ‘Ballando con le Stelle’. Il programma si svolgerà nello studio storico del talent, quello che ha reso grande il successo dello show, con la sua giuria, la sua band, i suoi tribuni: Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra, e la new entry Matteo Addino, con a bordo campo sempre Alberto Matano e i maestri. Questi gli abbinamenti dei dieci aspiranti maestri, selezionati al termine dei tre appuntamenti speciali, andati in onda nel daytime, con i maestri di Ballando con le stelle, che si esibiranno nel corso delle quattro puntate: – Chiquito con Anastasia Kuzmina – Aly-Z con Moreno Porcu – Yoyo Flow con Rebecca Gabrielli – Yuri con Alessandra Tripoli – Eleonora con Luca Favilla – Vanessa con Carlo Aloia – Mario con Veera Kinnunen – Hugo con Giada Lini – Janiya con Pasquale La Rocca – Valentina con Nikita Perotti In ogni puntata, i protagonisti, ovvero gli aspiranti maestri abbinati ai maestri dell’ultima edizione di ‘Ballando con le Stelle’, dovranno dimostrare il loro talento, grazie anche alla partecipazione di vip delle edizioni precedenti, che li metteranno alla prova con esibizioni ad alta intensità. Non mancheranno gli ospiti musicali, che daranno una marcia in più e impreziosiranno ogni performance. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)