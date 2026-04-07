Sole e caldo con picchi estivi, ma non dura: il meteo dei prossimi giorni

(Adnkronos) – Quasi estate ma non dura. L’Italia continua a vivere una fase meteorologica caratterizzata dal dominio incontrastato di un robusto anticiclone di matrice subtropicale, con sole, caldo e temperature alte per il periodo. Questa bolla di alta pressione, che ha già caratterizzato le festività pasquali, non sembra intenzionata a cedere terreno facilmente e continuerà a proteggere la Penisola per gran parte della settimana in corso.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che la stabilità atmosferica ci accompagnerà almeno fino alla giornata di giovedì. Le temperature si manterranno costantemente e abbondantemente sopra la media stagionale su tutto il territorio nazionale. Al Centro-Nord si potranno toccare picchi notevoli per il periodo, con valori compresi tra i 25°C e i 27°C. Città come Trento, grazie alla conformazione orografica, vivranno giornate tipicamente estive con massime decisamente fuori scala per l’inizio di aprile. Il panorama meteorologico sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutta l’Italia. Gli unici, modesti disturbi saranno rappresentati da temporanei annuvolamenti lungo le aree costiere, sia dell’alto Adriatico che dell’alto Tirreno, a causa di infiltrazioni umide marittime nei bassi strati. Secondo le ultime emissioni dei modelli matematici, un cambiamento dello scacchiere europeo è atteso a partire da venerdì 10.

Una discesa di aria più fredda proveniente dai quadranti nord-orientali riuscirà a scalzare la cupola anticiclonica, provocando un sensibile calo termico. Oltre alla flessione delle temperature, l’ingresso di questa massa d’aria darà potrebbe dare il via a una fase tipica primaverile, con importanti sbalzi termici e locale instabilità, anche temporalesca sulle aree del medio-basso Adriatico. Il Nord Italia invece sembrerebbe poter restare a guardare ancora una volta. Quello che si prospetta dal prossimo weekend appare anche come un vero cambio di marcia a livello sinottico generale. L’Europa passerebbe da una fase di stasi atmosferica forzata a una situazione molto più dinamica. La protezione dell’anticiclone africano potrebbe lasciare il posto a correnti più vivaci e fresche, riportando la primavera sui binari della variabilità e mettendo fine a questa parentesi quasi “estiva” precoce.

Martedì 7. Al Nord: soleggiato, a tratti nuvoloso in Liguria, caldo per il periodo. Al Centro: bel tempo ovunque. Al Sud: sole prevalente, nubi sparse nelle zone interne della Campania.

Mercoledì 8. Al Nord: nuvoloso al mattino sull’alto Adriatico, sereno altrove. Al Centro: soleggiato, a tratti nuvoloso sulle Marche. Al Sud: poco nuvoloso e mite.

Giovedì 9. Al Nord: coperto su Lombardia orientale, Triveneto e Romagna al mattino, per il resto sereno e mite. Al Centro: nuvoloso sulle Marche, sole altrove. Al Sud: nuvoloso in Puglia, sereno sul resto del settore.

Tendenza: da venerdì possibile ingresso di aria fredda con instabilità sulle adriatiche.

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