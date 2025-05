Sole sull’Italia nel weekend, poi tornano temporali e ciclone: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Migliora il tempo sull’Italia, con il sole di nuovo a riscaldare la Penisola nonostante qualche nuvola. Ma la tregua sarà breve e già dalla prossima settimana il meteo promette temporali e instabilità. Queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, sabato 10 maggio, e per i giorni a venire. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma un miglioramento durante il fine settimana con prevalenza di sole, miglioramento comunque disturbato da coperture nuvolose sparse. Nel dettaglio sabato avremo nubi al mattino al Nord, anche con piovaschi sparsi, poi il tempo migliorerà ovunque salvo addensamenti e qualche rovescio in montagna. Domenica il sole sarà, invece, prevalente al Centro-Nord mentre una copertura nuvolosa più presente interesserà la Sardegna e il meridione, qui anche con qualche rovescio. Tutto sommato, comunque, avremo un weekend gradevole. Vediamo cosa succederà la prossima settimana: tra lunedì e martedì, una nuova perturbazione atlantica, collegata ad una bassa pressione sulle Isole Britanniche, porterà un aumento della frequenza dei temporali da Nord a Sud, specie nel pomeriggio. Occhi puntati, infine, al TLC (Tropical Like Cyclone), il ciclone simil-tropicale atteso da giovedì 15 sul meridione, laddove i modelli continuano a prevedere venti da uragano e piogge torrenziali per un paio di giorni: avremo un’Italia divisa in due e capovolta, con maltempo al Sud e sole al Centro-Nord. In conclusione, aspettiamo di capire gli sviluppo del TLC di metà della prossima settimana, godiamoci intanto un po’ di sole nel weekend senza eccessi di temperatura: il caldo africano estivo non arriverà prima della terza decade di maggio, quest’anno la Primavera italiana è stata finora fresca e piovosa su buona parte del territorio. Sabato 10. Al Nord: spesso soleggiato, qualche rovescio. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato e più caldo. Domenica 11. Al Nord: in prevalenza soleggiato, qualche rovescio sui monti. Al Centro: soleggiato, più nubi in Sardegna. Al Sud: soleggiato ma con nubi in aumento. Lunedì 12. Al Nord: rovesci e schiarite. Al Centro: temporalesco nel pomeriggio. Al Sud: rovesci e schiarite. Tendenza: ancora tempo instabile; ciclone simil-tropicale in possibile arrivo da giovedì 15. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)