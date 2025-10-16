20.1 C
Sollecito: “Neanche assoluzione toglie il marchio a innocente, lo vedo anche in Garlasco”

(Adnkronos) – ”Ci sono storie che non finiscono, anche quando la giustizia dice che sei innocente. La mia è così. Viviamo in un mondo dove si censurano battute fatte verso le minoranze ma si può facilmente rovinare la vita di un innocente e poi far finta di nulla. E lo sto vedendo di nuovo nel caso di Garlasco e la cosa mi intristisce molto”. Parla così, in un video su Tik Tok, Raffaele Sollecito, inizialmente condannato con Amanda Knox per l’omicidio di Meredith Kercher e poi con lei definitivamente assolto dalla Corte di Cassazione. 

”Il marchio che mi porto addosso non è una colpa ma uno stigma – aggiunge -. E quello non te lo toglie nessuna sentenza, nemmeno una di assoluzione. Di fatto il politically correct difende tutto e tutti, tranne chi non ha fatto nulla. Ancora oggi mi sento costretto a dimostrare di non essere quello che hanno raccontato di me. Mi capita spesso di sentire di doverlo dimostrare quando entro in un bar, quando vado a fare qualche commissione o leggo nello sguardo delle persone un pregiudizio o un atteggiamento di voler sapere o conoscere cose che in realtà non sanno di me e colmare quella distanza che c’è fra chi sono e quello che leggo nello sguardo delle persone che mi circondano”.  

”In un mondo come questo una sentenza di assoluzione non ti libera ma spesso ti porta in una nuova prigione: quella del giudizio e dello sguardo delle persone”, conclude. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

