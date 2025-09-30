18.9 C
Firenze
martedì 30 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sopra il 30%. Pd e M5S crescono

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia è stabile sopra il 30%, Pd e M5S inseguono. Il sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta illustra i nuovi dati relativi alle intenzioni di voti con le variazioni rispetto alla rilevazione dello scorso 16 settembre. Fratelli d’Italia, ampiamente primo partito, non si sposta dal 30,1%. La formazione guidata da Giorgia Meloni mantiene un ampio vantaggio sugli inseguitori. Fdi è seguito dal Pd (22,2%) che sale dello 0,3%. Il Movimento 5 Stelle, invece, cresce dello 0,1% attestandosi al 12,5%. Forza Italia è all’8,6%, (+0,1%) mentre la Lega resta all’8,4%. 

Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3%, stabile. Azione è al 3,0% (-0,1%), Italia viva al 2,9% guadagna lo 0,2%. Infine Più Europa rimane al 2%, mentre Noi moderati (-0,1%) è allo 0,9 %. Gli astenuti-indecisi si attestano al 48,1% (in crescita del 2,2% rispetto all’ultima rilevazione). 

In generale, il centrodestra è stabile al 48%, mentre il centrosinistra sale dello 0,3%, attestandosi al 30,5%. Il campo largo guidato dall’asse Pd-M5S arriva al massimo al 45,9% (+0,6%). Per superare il centrodestra, secondo i dati del sondaggio, bisognerebbe allargare l’alleanza ad Azione, guidata da Carlo Calenda: in questo caso, l’eventuale campo larghissimo arriverebbe al 48,9%, in crescita dello 0,5%. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
18.9 ° C
19.5 °
16.3 °
75 %
2.1kmh
100 %
Mer
17 °
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
18 °
Dom
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (71)fin (30)ultimora (24)Gaza (13)Almanacco (12)Serie C (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati