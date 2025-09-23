24.2 C
Firenze
martedì 23 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia stabile al 30%, il Pd cala di mezzo punto

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia stabile e Pd in calo. Secondo l’ultimo sondaggio politico realizzato dall’Istituto Noto per Porta a Porta, con dati aggiornati al 23 settembre, vedono Fratelli d’Italia invariato al 30%, mentre il Pd perde mezzo punto (-0,5%) attestandosi al 22%. Anche il Movimento 5 stelle resta al 13%.  La Lega al 9% guadagna lo 0,5%, mentre Forza Italia è stabile all’8,5%. Alleanza verdi e sinistra perde mezzo punto e va al 6%. Azione al 3,5% (stabile), Italia viva al 2,5% guadagna mezzo punto. Infine +Europa all’1,0% (-0,5%), Noi Moderati all’1,5% come nella scorsa rilevazione.  In generale, il centrodestra al 49% conquista mezzo punto mentre il centrosinistra al 29% perde l’1,5%. Il campo largo (senza Azione) al 44,5% cala del 2,5%. Gli astenuti-indecisi restano al 43%. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
24.2 ° C
24.5 °
22.6 °
71 %
2.7kmh
100 %
Mar
24 °
Mer
22 °
Gio
21 °
Ven
23 °
Sab
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Serie C (10)denuncia (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati