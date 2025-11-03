14.2 C
Firenze
lunedì 3 Novembre 2025
Sondaggio politico, cresce solo Fratelli d’Italia: il gap aumenta

(Adnkronos) – Cresce solo Fratelli d’Italia, gli inseguitori calano. E’ il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto oggi, in caso di elezioni il 3 novembre 2025. Fratelli d’Italia guadagna lo 0,2% e sale al 31,4%. 

Il partito guidato da Giorgia Meloni aumenta il vantaggio sul Pd di Elly Schlein, che cede lo 0,1% e scende al 21,9%. Passo indietro anche del Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,2% e ora vale il 12,6%. Ai piedi del podio, stabile la Lega all’8,2% mentre Forza Italia lascia sul terreno lo 0,1% e scivola all’8%. Giù anche Verdi e Sinistra (-0,2%), ora accreditati del 6,6%. 

Staccate Azione (3,1%), Italia viva (2,5%), +Europa (1,7%) e Noi Moderati (1%). Le altre liste, nel complesso, valgono il 3%. Non si esprime il 31% del campione. 

