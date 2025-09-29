19.5 C
Firenze
lunedì 29 Settembre 2025
Sondaggio politico, crescono Fratelli d’Italia, Pd e M5S

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia vola, Pd e M5S crescono. I primi 3 partiti aumentano il consenso nel sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 29 settembre 2025. Fratelli d’Italia aumenta il vantaggio, consolidando il proprio primato. La formazione guidata da Giorgia Meloni, nel giorno in cui il centrodestra vince le elezioni regionali nelle Marche, guadagna lo 0,3% e sale al 30,5%. Aumenta il margine sul Partito Democratico di Elly Schlein, che cresce dello 0,2% e arriva al 22,1%. Progresso analogo per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, ora al 13,7%. Alle spalle dei primi 3 partiti, tutto fermo. La Lega rimane al 9%, mentre Forza Italia non si sposta dall’8%. In calo Verdi e Sinistra, che cedono lo 0,2% e scendono al 6,5%. Più staccati Azione (3,1%), Italia Viva (2,2%) e +Europa (1,9%). —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

