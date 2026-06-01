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Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce e Pd cala

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia cresce, il Pd cala, il Movimento 5 Stelle sale e Roberto Vannacci ‘decolla’ con Futuro Nazionale. E’ il quadro del sondaggio Swg che oggi, lunedì 1 giugno, fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 in caso di elezioni. Fratelli d’Italia, ampiamente primo partito, guadagna lo 0,1% rispetto alla scorsa settimana e arriva al 28,2%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni aumenta il vantaggio rispetto al Pd della segretaria Elly Schlein. I dem cedono lo 0,2% e scendono al 22,3%. In ascesa il M5S di Giuseppe Conte, che cresce dello 0,3% e arriva al 13% netto. 

Ai piedi del podio, frenata per Forza Italia che scende dal 7,4% al 7,2%. Passo avanti di Verdi e Sinistra dal 6,6% al 6,7%, mentre la Lega di Matteo Salvini scivola dal 6% al 5,8%. Alle spalle del Carroccio, continua l’ascesa di Futuro Nazionale: il partito di Roberto Vannacci guadagna un altro 0,3% e arriva al 4,6% prendendo decisamente il largo rispetto a Azione di Carlo Calenda (3,4%) e Italia viva di Matteo Renzi (2,4%). Più indietro +Europa (1,4%) e Noi Moderati (1,2%). 

politica

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