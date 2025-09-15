24.1 C
Firenze
lunedì 15 Settembre 2025
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce. Pd e M5S calano

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia cresce e va in fuga, Pd e M5S calano. E’ il quadro del sondaggio politico Swg per il Tg La7, con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 15 settembre 2025. La formazione guidata da Giorgia Meloni si conferma ampiamente primo partito, allungando rispetto alla concorrenza. Fratelli d’Italia guadagna lo 0,4% e sale al 30,4%. Il Partito Democratico di Elly Schlein cede lo 0,3% e scende al 21,9%. Stesso passo indietro per il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, ora al 13,3%.  La Lega di Matteo Salvini guadagna lo 0,1% e si attesta all’8,7%, staccando Forza Italia che perde lo 0,2% e ora vale l’8,1%. Più indietro Verdi e Sinistra (6,6%), Azione (3,4%), Italia Viva (2,4%) e +Europa (2,1%), Noi Moderati (1%).  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

